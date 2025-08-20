Desarrollan Feria Integra para comunidad educativa en Ahuachapán Centro

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continua acercando los servicios de primer nivel a las comunidades, a través del proyecto Ferias Integra. Por segunda ocasión, las puertas del Complejo Educativo Doctor Arturo Romero, en Ahuachapán Centro, se abrieron de par en par para recibir a la comunidad educativa de la institución y también de los distritos cercanos.

El objetivo de realizar esa feria entre semana es para que ningún maestro, padre de familia y, sobre todo, estudiante se quede sin recibir atención, tratamiento o medicina. La medida fue bien recibida por los padres de familia, quienes aprecian estas actividades enfocadas en el bienestar de los jóvenes.

“Si los muchachos están saludables, aprovechan mejor las clases” afirma José Eliseo Ventura, padre de familia, que aprovecho la oportunidad para ser atendido en la especialidad de oftalmología. La señora Isabel de Gómez también aprovecho la ocasión: “Yo venía a preguntar por unas notas de mi hijo y voy para la casa con medicinas”.

Las especialidades médicas fueron atendidas por personal del Ministerio de Salud. La Procuraduría General de la República brindo asistencia legal a la población. También puso a la disposición asistencia psicológica, que fue bien recibida por algunos vecinos que se vieron afectados por la situación sísmica en la zona y que agradecen que se haya brindado este servicio hasta las puertas de la comunidad.

En el evento, la población también tuvo la oportunidad de conocer más sobre las actividades impulsadas por la institución, como el proyecto Integrando Abuelos o la manera en la que los futuros bachilleres pueden iniciar su Proceso Formativo para aspirar a una beca para educación superior. Cada uno de estos proyectos tiene como objetivo generar condiciones para alcanzar el Florecimiento Salvadoreño.