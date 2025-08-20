Tom Cruise ‘casi se rompe la espalda’ durante una acrobacia en Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final

Redacción: BangShowbiz

Tom Cruise «casi se rompe la espalda» durante una peligrosa acrobacia en Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final.

El actor de 63 años regresó como el agente del FMI, Ethan Hunt, por última vez en el éxito de taquilla de acción de 2025, y ahora recordó la única maniobra que casi fue demasiado lejos.

Al ver la batalla de biplanos entre Ethan y el malvado Gabriel (Esai Morales) con Entertainment Weekly, la estrella de Top Gun: Maverick dijo: «¡Oh, esto casi me rompe la espalda!».

En la secuencia, Ethan salta de su avión al de Gabriel y apenas logra mantenerse a flote mientras el villano hace todo lo posible por derribar al agente del FMI.

El director Christopher McQuarrie añadió: «Estamos hablando de mucho dolor».

El peligro en la escena del biplano no terminó allí, ya que Cruise, que completó todas sus acrobacias para Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final, también se dañó gravemente las manos en la secuencia.

Más adelante en la escena, Ethan se aferra al cinturón de seguridad del biplano de Gabriel para salvar su vida mientras cuelga boca abajo.

McQuarrie dijo: «Ahora mire esto: Lo que no hemos hablado, aferrarse a este cinturón. Esto separó las articulaciones de los dedos de Tom por la fuerza, así que cuando terminamos esta secuencia, sus manos estaban completamente hinchadas. Oh, Dios mío, fue tan doloroso verlo».

Cruise admitió que filmar la secuencia fue «brutal».

En el momento siguiente, Gabriel hace girar el avión y Ethan, todavía agarrado al cinturón de seguridad, se estrella contra el costado del avión.

Con una mueca de dolor al observar la escena, Cruise dijo: «Oh, eso fue brutal. Ese golpe fue muy fuerte».

McQuarrie añadió: «Y lo improvisaste, muchas gracias. Te lo agradezco. Dijiste: ‘Creo que vamos a necesitar eso’, y yo respondí: ‘No te pedí que hicieras eso'».

Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final – en la que también participan Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames y Pom Klementieff – sigue a Ethan Hunt mientras enfrenta su misión más peligrosa hasta el momento, dando cara a una poderosa IA conocida como La Entidad que conoce todos sus movimientos.

Con el futuro del FMI y el destino del mundo en juego, Ethan debe decidir cuánto está dispuesto a sacrificar para detener la máquina malvada.

Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final concluye la serie de películas que ha dominado las pantallas desde 1996, y Cruise ha dicho que trabajar en la franquicia de acción ha sido «la aventura de su vida».

Escribió en Instagram: «Hace más de 30 años, comencé a producir mi primera película, Misión: Imposible. Desde entonces, estas ocho películas me han llevado a la aventura de mi vida».

El actor de La Guerra de los Mundos agradeció a todos sus colegas de Misión: Imposible, incluidos directores, actores, artistas y equipos, que han jugado un papel en el éxito de la franquicia cinematográfica.

Continuó: «A los increíbles directores, actores, artistas y equipos de todo el mundo que han ayudado a dar vida a estas historias, les agradezco mucho. Ha sido un privilegio trabajar con todos ustedes».

Cruise también expresó su más sincero agradecimiento a los fanáticos de la serie Misión: Imposible.

Concluyó: «Lo más importante es que quiero agradecer al público, para quien es un gran placer crear estas películas y para quien todos servimos. Estamos encantados de compartir El ajuste de cuentas final con ustedes».