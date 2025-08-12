Michi Apóstol y Espe Pizarro se unen al Dépor tras disputar la Copa América

A Coruña, 12 ago (EFE).- La venezolana Michi Apóstol y la uruguaya Espe Pizarro se incorporaron este martes a los entrenamientos del Dépor después de haber participado con sus respectivas selecciones en la Copa América que se disputó recientemente en Ecuador.

En dicha competición, Uruguay alcanzó las semifinales, en las que cayó ante la, a la postre campeona, Brasil (5-1).

Ambas jugadoras se entrenaron con normalidad a las órdenes del técnico Fran Alonso, que continuó preparando el próximo partido amistoso contra el Costa Adeje Tenerife, previsto para el sábado 16 de agosto en La Orotava (Tenerife).

El Deportivo femenino arrancará su segunda temporada consecutiva en la Liga F, máxima categoría nacional, el próximo sábado 30 de agosto frente al FC Badalona en Riazor. EFE

