La población mundial de elefantes cae a 400.000 ejemplares, advierte WWF España

Redación Medioambiente, 12 ago (EFE).- La población de elefantes ha descendido de unos 12 millones a apenas 400.000 ejemplares en el último siglo, una caída que refleja el «drama» que atraviesan estas especies, según ha alertado a EFE Luis Suárez, Coordinador de Conservación de WWF España, en el marco del Día Mundial del Elefante, que se conmemora este martes.

De acuerdo con los datos publicados por WWF España en 2024, de las tres especies de elefante que existen -dos africanas (elefante de sabana y el de bosque), y una asiática-, en solo 30 años ha desaparecido el 90 % de los elefantes de bosque, y en medio siglo, el 60 % de los de sabana.

Por su parte, la población de elefantes asiáticos ha caído a menos de 40.000 ejemplares, con casos críticos como los elefantes de Borneo, de los que únicamente quedan unos 1.000.

Suárez ha explicado que el tráfico ilegal de marfil, junto con la destrucción de los ecosistemas, se encuentra entre las principales amenazas que están acelerando la desaparición de estos mamíferos terrestres.

Tráfico de marfil

A pesar de la prohibición del comercio internacional de marfil de 1989, dictada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se estima que «los cazadores matan alrededor de 20.000 elefantes al año para extraer sus colmillos», según datos de World Animal Protection.

Suárez ha indicado que la demanda de este producto como símbolo de lujo en países del sudeste asiático ha provocado una nueva oleada de caza ilegal desde 2008.

Agustín López Goya, director de Biología del Zoo Aquarium de Madrid, ha comentado que este nivel de caza está generando un efecto incluso a nivel genético, pues “se cazaban los ejemplares con los colmillos más grandes”, y esta es la razón por la que estudios indican que “el tamaño actual de los colmillos cada vez ha sido inferior”.

Asimismo, Suárez ha manifestado que aunque “algunos países apliquen bien las normativas del tráfico internacional y de control en aduanas, siempre hay rutas abiertas” como en Mozambique o Uganda, por ello, se necesita “imponer sanciones más severas”.

“No puede ser que en algunos países comerciar con especies salvajes salga prácticamente gratis o merezca la pena el riesgo, frente a otros comercios como puede ser el de drogas y el de armas. Hay que seguir trabajando en sensibilización”, ha reclamado Suárez.

Los jardineros del ecosistema

De acuerdo con los expertos, los elefantes son importantes para la salud de los ecosistemas, pues son conocidos por ser “podadores naturales en los bosques” y “dispersores de semillas”.

“Los llamamos como los grandes jardineros por esa capacidad que tienen, a veces de destruir, pero también de volver a plantar y de renovar los ecosistemas”, dice Suárez.

López Goya coincide en su importancia ecológica y alerta sobre el caso del elefante de Sumatra, una subespecie asiática que conservan en el zoológico madrileño, de la que quedan entre 2.400 y 2.800 ejemplares.

«Estas son cifras muy alarmantes porque es aproximadamente un 50 % menos del número que había en el año 1985. Es una disminución bastante drástica, sobre todo debido a la pérdida de hábitat», detalla.

Los seis ejemplares que se encuentran en el Zoo Aquarium de Madrid forman parte del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), una estrategia para mantener “una población genéticamente viable a medio largo plazo”.

Ambos expertos remarcan la importancia de conservar esta especie emblemática: “Si no somos capaces ni siquiera de proteger los estos grandes colosos, cómo vamos a ser capaces de proteger a otras especies que pasan más desapercibidas”, concluye Suárez.

