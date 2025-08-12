Águila obligado a ganar el duelo salvadoreño por la Copa Centroamericana

Águila enfrenta a Hércules este martes en la tercera fecha de la Copa Centroamericana por el grupo D, el cuadro emplumado viene de caer 3-0 ante Xelajú y Hércules cayó en casa 3-1 contra Olimpia.

Ambas escuadras vienen dolidas de sus respectivos encuentros pero el mas obligado en ganar es Águila, ya que de salir victorioso le da aspiraciones para avanzar a cuartos de final.

Cabe mencionar que estas dos escuadra ya se enfrentaron en la tercera fecha del torneo apertura de la Liga Mayor de Fútbol, en donde a pesar de la Lluvia Águila venció 2-1 a Hércules llevándose el resultado a San Miguel.

Los emplumados llevan tres partidos sin conocer la victoria, cayendo 1-0 en el clásico nacional ante Fas, frente a Xelajú y el domingo empataron ante Fuerte Sanfrancisco 0-0, generando críticas de los aficionados hacia el técnico Daniel Messina.

Sin embargo, Hércules afronta el encuentro sin presión, ya que no tiene opción en este torneo, siendo el ultimo de la tabla del grupo D, pero con optimismo de llevarse los tres punto. El cuadro dirigido por Gabriel Álvarez llega motivado luego de vencer 0-1 a Zacatecoluca en el Estadio Toledo Valle.

El encuentro entre estos dos equipos esta programada para está noche a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental Cuscatlán. Los precios son: preferente norte $4, sombra norte $8, tribuna norte $12, platea $20 y nivel $30. Para la afición de Hércules, tribuna sur $4, platea $20 y nivel $30.