Destruyen droga valorada en más de $10 millones 

Con el objetivo de continuar con la lucha contra el narcotrafico, la Fiscalía General de la República informó sobre la destrucción de 430 kilos de droga, valorada en más de $10 millones de dólares.

“Luego de verificar el peso y el valor de la droga, la FGR y la División Antinarcóticos procedieron a la destrucción de 430 kilogramos, valorada en $10,810,200”, dijo la Fiscalía en X.

El decomiso de la droga que hoy fue destruida se realizó el 23 de julio de 2025, a 1 milla náutica al sur de la playa El Espino, en Jucuarán.

“Esta operación fue posible gracias al trabajo de la Sección Táctica Operativa de la Policía Costera de la PNC y dejó como resultado la detención de: Abraham Orrego Hernández Miguel Ángel Marín”, mencionó la FGR.