Yamil Bukele recibe respaldo de equipos de la Primera División para dirigir el Comité Ejecutivo FESFUT

Luego que el Presidente del INDES, Yamil Bukele, hiciera el anuncio de aspirar a la presidencia del Comité Ejecutivo de la FESFUT, el apoyo no ha dejado de llegar y uno de ellos es del presidente de la Primera División, Samuel Gálvez quien dijo » para mi, es la persona correcta en estos momentos», refiriéndose a la elección del funcionario.

Mientras que en un comunicado de prensa la Asociación Deportiva Isidro Metapán, también expresó su respaldo a la candidatura de Yamil Bukele para ocupar la cilla presidencial de la FESFUT, considerando que su trayectoria, liderazgo y compromiso con el deporte lo convierten en la persona mas idónea en asumir el cargo.

Eugenio Calderón, uno de los presentadores deportivos más reconocidos de El Salvador, había manifestado correr por la candidatura a la FESFUT, pero manifestó apoyar al presidente del INDES y dijo «al aparecer candidatos como Jorge Bahaia o Yamil Bukele realmente marcan una titularidad y este servidor mejor se va para el banquillo, porque hay otro que va hacer mejor las cosas», acotó.

Al parecer todo encamina a que Yamil Bukele sea el próximo presidente de la FESFUT, ya que tiene el respaldo de la mayoría de equipos de la Primera División como Fuerte San Francisco, Alianza, entre otros.