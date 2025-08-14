Presidente Bukele juramenta a capitana Karla Trigueros como nueva ministra de Educación

El presidente Nayib Bukele juramentó la noche de este jueves a la capitana y doctora Karla E. Trigueros como titular del Ministerio de Educación.

En su mensaje, el mandatario subrayó que la nueva funcionaria combina formación académica y liderazgo militar, cualidades que «son esenciales para impulsar una transformación profunda en el sistema educativo».

«Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas», sostuvo el presidente Bukele durante la presentación de la titular de Educación.

“La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para preparar a las futuras generaciones y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo”, afirmó Bukele.

Por su parte, la ahora ministra dijo que «como Capitán y Doctora, pondré mi experiencia, disciplina y vocación al servicio de esta misión, como lo he hecho en todas las misiones que se me han asignado.