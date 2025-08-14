Tribunal no accede a petición que hizo la FGR contra detención de Benito Lara

El Tribunal Primero de Sentencia no accedió a la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de decretar la detención en contra del exministro de Seguridad, Benito Lara, la cual mantuvo las medidas cautelares en favor del exfuncionario.

«Yo he estados cinco años firmando. Desde el primer día que se me acuso, a los dos días, yo estaba en el tribunal pidiendo el requerimiento fiscal, preparándome para la defensa y cuando se decretaron medidas siempre he cumplido», manifestó Lara.

Lara cumple medidas alternas a la detención desde el 2020, teniendo que presentarse a firmar al tribunal y quedando restringido salir del país.

Al exfuncionario se le acusa de negociar con pandillas entre el 2014 y 2015. También por el mismo delito esta siendo procesado en detención el exalcalde de San Salvado Ernesto Muyshondt.