Bus interdepartamental sufre incidente vial en carretera Panamericana

Por
Remberto Dominguez
-
Cortesía: Comandos de Salvamento

Un incidente vial se reportó esta tarde en la carretera Panamericana, donde un bus interdepartamental de la ruta 498 se salió de la vía y cayo en una cuneta en el kilometro 40, en el sentido de San Salvador hacia Santa Ana, a la altura del cantón La Reforma, Distrito de Ciudad Arce.

Socorristas de Comandos de Salvamento brindaron asistencia a varias personas con crisis nerviosa y evacuaron a los pasajeros a través de las ventanas de la unidad.

Afortunadamente no hubo heridos, aunque alguno pasajero fueron atendidos en el lugar. Además se desconoce las causas del percance vial.

Artículo relacionadosMás del autor