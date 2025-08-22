Realizan el noveno sorteo de la promoción “Si la Usas, Ganas”

Este día en la Agencia Volkswagen Santa Elena se llevó a cabo el noveno sorteo de la promoción “Si la Usas, Ganas”, una iniciativa que ha generado gran entusiasmo entre los salvadoreños gracias a la facilidad de participar usando la aplicación Puma PRIS, la app número uno en la categoría de negocios en Google Play.

Hasta la fecha, la promoción ha sumado más de 3,450,000 oportunidades generadas entre los participantes y ha entregado 247,000 premios instantáneos.

Durante la jornada, se entregó la Volkswagen T-Cross sorteada la semana anterior a José Calderón, así como los premios de 25,000 puntos PRIS a los ganadores: Carlos Artiga, Guillermo Cruz, Carlos Chiquillo y María Manzur.

En el marco del noveno sorteo se rifó un Volkswagen Jetta automático y cuatro paquetes adicionales de 25,000 puntos PRIS.

La promoción aún ofrece grandes oportunidades, ya que hasta el 30 de agosto los participantes podrán ganar más de 67,000 premios instantáneos, además de la Volkswagen Amarok Highline y cuatro paquetes más de 25,000 puntos PRIS.

El gran cierre de la promoción será el 2 de septiembre en Puma Madreselva, donde se realizará el último sorteo en el que se entregará el premio mayor.