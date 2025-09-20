Águila, sancionado por FIFA: no podrá inscribir jugadores en la próxima ventana de fichajes

El Club Deportivo Águila atraviesa un nuevo contratiempo administrativo que impacta de lleno en su planificación deportiva. La FIFA notificó a la institución migueleña sobre una sanción por incumplimiento en el pago de derechos de formación de un futbolista proveniente de una universidad en Estados Unidos.

De acuerdo con el portal especializado FIFA Registration Bans, el cuadro emplumado figura desde el pasado 3 de septiembre en la lista de equipos con prohibición de inscribir jugadores. La medida permanecerá vigente hasta que el club salde el reclamo económico, que supera los 25,000 dólares.

La situación se originó durante la administración anterior, pero corresponde a la dirigencia actual dar respuesta. En declaraciones recogidas por El Gráfico, el presidente del Águila, Rigoberto Astorga, explicó que “la universidad que preparó al jugador exigió el pago de los derechos de formación, y hasta que se regularice este requerimiento, no se podrá habilitar a ningún jugador. Aunque no fue responsabilidad de nuestra administración, hemos asumido el caso y estamos trabajando para solucionarlo”.

El reglamento de la FIFA establece que el pago de derechos de formación es un requisito indispensable para habilitar al futbolista involucrado, y en caso de incumplimiento, el club queda inhabilitado para registrar refuerzos.

De esta forma, el Águila no podrá realizar incorporaciones en la próxima ventana de transferencias del Apertura 2025, lo que complica la estrategia deportiva del plantel en plena lucha por mantenerse competitivo en el torneo nacional.

La FIFA también sancionó a otros equipos como: Club Social Deportivo Vendaval, CD Topiltzin, y otros