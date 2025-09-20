Gobierno agiliza reparación de tubería y continúa abasteciendo de agua en zonas afectadas

El Gobierno continúa garantizando el acceso al agua potable en las zonas afectadas por la reparación de la tubería de 48 pulgadas del Sistema Zona Norte, infraestructura clave para el suministro en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Como parte de las medidas de contingencia, se mantiene la entrega de fardos de agua y el abastecimiento mediante pipas en diferentes puntos del país, como en la comunidad El Prado, en San Salvador Centro, y en la Urbanización Satélite Norte, en Mejicanos. Estas acciones buscan que las familias puedan continuar con sus actividades diarias mientras avanzan los trabajos.

El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, supervisó en terreno el progreso de la obra y explicó que actualmente se ejecuta la cuarta fase del proyecto, que consiste en la instalación de tramos de tubería y cunas de soporte.

“Ya estamos instalando las tuberías, esta es una fase muy importante porque es la obra que va a quedar permanente para poder bombear. Este trabajo es muy delicado, porque las tuberías tienen que irse acoplando, tenemos los empaques para evitar fugas de agua”, señaló Arévalo.

FLOTA DE CAMIONES CISTERNAS PROCEDENTES DE GUATEMALA

Una flota de camiones cisterna procedente de Guatemala llegó al país en horas de la mañana para reforzar el abastecimiento en las zonas más afectadas. Estas unidades se han sumado a las labores de distribución como parte del compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con garantizar el bienestar de la población.