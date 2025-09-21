Gobierno concluye reparación del Sistema Zona Norte e inicia restablecimiento del servicio de agua

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele avanzó esta madrugada a la etapa cinco de la intervención de la tubería de alta presión que forma parte del Sistema Zona Norte, proceso que marca la fase final de los trabajos de reparación.

“Las pruebas hidráulicas se van a hacer durante cuatro horas, después de estas cuatro horas de prueba vamos a comenzar a bombear el agua hacia los tanques terminales, que son los tanques que están en San Ramón, la Escalón y Santa Tecla”, explicó el presidente de la ANDA, Dagoberto Arévalo.

El bombeo se realizó de forma controlada y alcanzó una presión estable, lo que permitió verificar el funcionamiento de la nueva estructura y de la tubería instalada. Con esta etapa concluida, el Sistema Zona Norte ha quedado reparado y en operación.

El agua comenzará a incorporarse de manera gradual a los hogares a partir de este día, y en el transcurso de mañana en las zonas más lejanas, a medida que se vayan llenando las tuberías de distribución.