San Pedro Perulapán celebra el octavo festival del Tamal

Pisques, de pollo, de azúcar, de loroco con queso y muchas otras variedades de tamales se harán presentes en el Festival del Tamal, que se realizará este domingo 21 de septiembre en el parque central de San Pedro Perulapán.

Los asistentes podrán disfrutar de este platillo típico salvadoreño en sus versiones tradicionales, como los de frijoles, así como en presentaciones más innovadoras y exóticas, entre ellas los tamales de chocolate.

La actividad contará con venta de tamales, música en vivo, el concurso del “comelón de tamales” y la premiación al tamal más creativo, convirtiéndose en una celebración gastronómica y cultural para toda la familia.