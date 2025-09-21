Capturan a hombre por mantener encerrada a su compañera de vida en Ahuachapán

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Juan Carlos Torrento González, de 50 años, acusado de mantener privada de libertad a su compañera de vida.

De acuerdo con las autoridades, la víctima, de 28 años, era encerrada en un cuarto pequeño de un mesón, bajo llave, sin acceso a comida ni condiciones básicas para realizar sus necesidades.

La PNC informó que fue gracias a un llamado de auxilio en la colonia Los Rivas, en Ashapuco, Ahuachapán Centro, que se logró intervenir y rescatar a la mujer.

El sujeto fue localizado sobre la 4ª avenida Norte de la ciudad de Ahuachapán y será remitido a las instancias correspondientes por el delito de privación de libertad.