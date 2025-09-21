Diferentes puntos del Gran San Salvador inundados por las fuertes lluvias de este domingo

Calles completamente inundadas y derrumbes en vías principales fueron parte de los daños registrados la tarde de este domingo, tras las torrenciales lluvias que azotaron el Área Metropolitana de San Salvador y sus alrededores.

En la calle El Boquerón, un deslave bloqueó totalmente el paso vehicular. Habitantes de la zona reportaron que la vía quedó cubierta por tierra y escombros, lo que interrumpió por completo la circulación. Autoridades y equipos de emergencia se desplazaron al lugar y el paso fue habilitado tras varias horas de labores.

Las intensas lluvias también provocaron la formación de una cárcava en el bulevar Los Próceres, en San Salvador. Como medida preventiva, las autoridades cerraron un carril en dirección al bulevar Monseñor Romero y mantienen un perímetro de seguridad en la zona.

En Ciudad Merliot, los sectores de la urbanización La Sabana y puntos cercanos a la quebrada El Espino sufrieron fuertes inundaciones.

Mientras tanto, en el Barrio Candelaria, San Salvador, los residentes alertaron sobre el aumento del caudal del río que cruza la zona, lo que generó preocupación por posibles desbordamientos.

En Soyapango, el puente Agua Caliente permanece cerrado al tránsito vehicular debido al alto nivel del río, que representa un riesgo para conductores y peatones.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones y evitar transitar por zonas propensas a inundaciones o derrumbes. Equipos de primera respuesta continúan en monitoreo constante ante cualquier emergencia.