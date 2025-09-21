Ciudad Merliot afectada por inundaciones tras intensas lluvias

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo provocaron inundaciones en varios sectores de Ciudad Merliot, en Santa Tecla.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la urbanización La Sabana y puntos cercanos a la quebrada El Espino resultaron severamente afectados por el desbordamiento. En la calle principal de la colonia La Sabana, con dirección hacia el polideportivo de Ciudad Merliot, se registraron daños por la acumulación de agua, lodo y material arrastrado.

Equipos municipales se desplazaron a la zona del polideportivo para realizar labores de limpieza y retirar los sedimentos. Durante la inspección se constató que un árbol de gran tamaño obstruía el paso del agua, lo que agravó la situación en el sector.