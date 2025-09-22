El Salvador ya tiene a sus campeones de la Super Liga Claro 2025 

En una vibrante jornada que reunió a los mejores equipos de la temporada, la gran final de la Super Liga Claro 2025 se vivió con emoción y pasión en cada minuto en su fase local. Los equipos finalistas desplegaron su máximo esfuerzo en la cancha, deleitando a los aficionados con un espectáculo lleno de intensidad y habilidad.

Tras un emocionante enfrentamiento, El Refugio femenino y Drava F.C. de la categoría infantil, así como también Academia Jogo Bonito femenino y Halcones F.C. masculino de la categoría juvenil, se coronaron campeones y serán los dignos representantes de El Salvador en la Super Liga Claro Internacional 2025, que se realizará en Costa Rica del 2 al 6 de octubre, donde enfrentarán a los equipos ganadores de Guatemala, Honduras y Costa Rica.

La participación de estos grandes atletas salvadoreños, que hicieron suya la invitación de “no esperar a ser grandes para ser grandes”, ha sido una experiencia enriquecedora para su trayectoria deportiva, sus familias, su afición y para el deporte nacional.

“Nos llena de orgullo anunciar a los ganadores de la Super Liga Claro, quienes han demostrado no solo talento y dedicación, sino también el espíritu y la pasión que nos representa. Estamos seguros de que llevarán con honor el nombre de nuestro país en Costa Rica, demostrando que el esfuerzo y el trabajo en equipo son el camino hacia grandes logros. ¡Les deseamos el mayor éxito en esta próxima etapa!”, expresó Álvaro Chutin, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador

El cierre de este torneo se celebró en el mismo lugar donde se dio el banderillazo de salida: las canchas ubicadas en el Complejo Tuscania, donde se han disputado todos los partidos de esta temporada deportiva que hizo vibrar y gritar de emoción a la afición de cada jugador que entregó su talento en la cancha.

Durante el evento también se entregaron reconocimientos individuales a los atletas más destacados de la jornada, como el portero menos vencido y el máximo goleador, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Desde hace más de 10 años, la Super Liga Claro ha sido un evento que no solo promueve la competencia deportiva, sino también el compañerismo y la formación integral de los talentos infantiles y juveniles del país.

Para más información sobre estos jugadores, sus equipos y el torneo internacional, visita: www.superligaclaro.com y prepárate para seguir viviendo la emoción del fútbol con la Super Liga Claro Internacional 2025, del 2 al 6 de octubre.