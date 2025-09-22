MARN: «Iniciamos la semana con un ambiente nublado y la presencia de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este lunes, se espera un ambiente nublado con la presencia de lluvias y tormentas que están influenciada por una onda tropical.

«Iniciamos la semana con un ambiente nublado y la presencia de lluvias y tormentas asociadas por onda tropical», manifestó el MARN en redes sociales.

La Cartera de Medio Ambiente, indicó que por la mañana, el cielo estará nublado con lluvias débiles en la costa y cadena volcánica.

Mientras que para la tarde, se esperan chubascos y tormentas moderadas a fuertes en la cordillera montañosa norte y en la franja volcánica.

«Por la noche, se prevén chubascos y tormentas en la zona norte, sectores de oriente y en la franja costera», dijo el MARN.