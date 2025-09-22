El Salvador recibí a H&M con mucha alegría

H&M Hennes & Mauritz AB (H&M), una de las marcas de moda internacional más grandes del mundo, abrió las puertas de su primera tienda en El Salvador, el sábado 20 de septiembre de 2025, en Multiplaza. La colección H&M Autum/Winter 2025 fue la protagonista de esta apertura, presentando estilos de última moda y una gran oferta de piezas para los todos los salvadoreños.

Más de 500 personas emocionadas esperaron en las puertas de H&M El Salvador para poder ser los primeros en entrar al establecimiento. La fila estuvo activa por más de 36 horas, y muchas personas recibieron premios. El emocionante corte de cinta fue liderado por Beatriz Volkmann, Regional Manager de Hola Moda, Marisol Fernández, Country Manager for New Markets de Hola Moda, Vanessa Mena, Area Manager de H&M El Salvador, y Estefanía Huezo, Store Manager de H&M El Salvador.

“Fue muy grato y emocionante ver que la gente nos esperaba con tantas ganas. Traer moda y calidad, al mejor precio, a un nuevo país es siempre un motivo de alegría, pero la acogida que hemos tenido en El Salvador ha superado todas nuestras expectativas”, afirma Beatriz Volkmann, Regional Manager de Hola Moda.

“En los últimos meses, hemos trabajado arduamente para que todos los clientes tengan una experiencia maravillosa al visitar H&M El Salvador. Enfocados en unidad y colaboración, nuestro objetivo es poder presentar la moda de manera elevada, para que sea inspirador para nuestros visitantes. Nos emociona muchísimo saber que podemos ayudar a nuestros clientes a expresar su estilo y encontrar atuendos que les encanten”, indicó Vanessa Mena, Area Manager de H&M El Salvador.

Con sus 3,500 m2 de superficie de venta, H&M Multiplaza se establece como la tienda H&M más grande de la región Centroamericana, ofreciendo moda para todos, con las colecciones de mujer, hombre, niños, y, además, una sección deportiva denominada H&M Move y de artículos para el hogar, H&M Home.