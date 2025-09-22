Capturan a presunto hombre quien hirió y robo al actual pareja de su exnovia

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Julio César Godoy Valencia, de 23 años de edad, quien tras una discusión presuntamente hirió y robo a la pareja actual de su ex novia.

«Tras una discusión, Julio César Godoy Valencia, de 23 años de edad, hirió con un cuchillo a la actual pareja de su ex novia, a quien le robó una cartera, su celular y otras pertenencias», dijo la PNC.

La PNC informó que la víctima fue trasladada con una herida en el cuello al Hospital San Juan de Dios.

El suceso ocurrió en un centro comercial del departamento de Santa Ana, donde una persona alertó a uno de nuestros equipos que inmediatamente inició el rastreo.

«Fue ubicado y capturado en la calle que conduce a la Aldea San Antonio, en el lugar donde reside. Será procesado por intento de homicidio y robo agravado», dijo la Policía Nacional Civil.