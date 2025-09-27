Alertan sobre un hueco abierto hace más de 20 días en la Colonia Flor Blanca

Vecinos de la Colonia Flor Blanca alertan sobre un hueco abierto desde hace más de 20 días en la 8ª calle poniente, entre la 43 y la 45 avenida sur, luego de una reparación realizada por personal de ANDA.

El agujero representa un peligro constante, especialmente para los usuarios del Centro del Adulto Mayor del ISSS, ubicado justo frente a la zona afectada, quienes podrían sufrir un accidente grave.

Los habitantes de la zona aseguran ya haber informado múltiples veces a ANDA y solicitan con urgencia que se atienda la situación para evitar posibles incidentes que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad.