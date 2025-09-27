Tragedia en India: al menos 36 muertos en una estampida durante un acto político

Al menos 36 personas murieron y más de 40 resultaron heridas este sábado en la India durante una estampida en un mitin político de Vijay, actor tamil convertido en político, que realizaba una campaña en el estado sureño de Tamil Nadu.

Según informó el legislador estatal V. Senthilbalaji, el incidente sucedió en el distrito de Karur durante un evento masivo como parte de la gira de Vijay para su partido Tamilaga Vettri Kazhagam.

Ma Subramanian, ministro de Sanidad del estado de Tamil Nadu, confirmó la magnitud del suceso y precisó que entre las víctimas fatales hay ocho niños y 16 mujeres.

V. Selvaraj, alto mando del distrito de Karur, explicó que la multitud se había congregado para escuchar a Vijay, quien fundó su partido político el año pasado y recientemente inició la campaña de cara a las elecciones estatales previstas para principios del próximo año.

Vijay se encontraba dirigiendo un discurso cuando se desató el caos entre los presentes, lo que obligó a interrumpir la intervención. De acuerdo con The Hindustan Times, gran parte de la multitud intentó acercarse al escenario para ver al actor, lo que provocó el derrumbe de las barricadas y la estampida.