Suchitoto se viste de azul con el festival del añil

Con el lanzamiento de telones en la plaza central, fue inaugurado el Festival del Añil en Suchitoto, una celebración que resalta la tradición y el valor cultural de este tinte natural.

Durante el evento, Azul Nonualco instaló su espacio con distintos atractivos para los visitantes. Entre ellos se encuentran un stand con productos teñidos con añil, un área de experiencia vivencial para conocer el proceso de teñido y una sala de ventas ubicada al costado derecho de la iglesia Santa Lucía.

El festival busca mantener viva la tradición del añil, al mismo tiempo que promueve el trabajo artesanal y genera oportunidades de desarrollo para las comunidades productoras.