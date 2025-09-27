Gobierno ejecuta plan de contingencia para atender emergencias por lluvias

El Gobierno del presidente Nayib Bukele anunció la ejecución de un plan de contingencia para atender posibles emergencias derivadas de las lluvias pronosticadas para este fin de semana.

El Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) detallaron en conferencia de prensa las acciones que se implementarán para prevenir eventualidades.

El director ejecutivo de FOVIAL, Alex Beltrán, informó que se han destinado más de 300 cuadrillas para mantener la conectividad vial a escala nacional. “Tendremos 34 planteles en emergencia, desde este momento, 845 máquinas de terracería, como camiones de volteo, cisternas, retroexcavadoras, cargadores frontales, minicargadores y equipo manual, para responder a cualquier emergencia”, explicó.

Por su parte, el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, aseguró que se dará seguimiento a las lluvias desde el centro de monitoreo de la institución. “Vamos a estar atentos para atender cualquier emergencia que se pueda presentar”, afirmó.

Las autoridades destacaron que la Comisión Nacional de Protección Civil ya se encuentra activada para responder a incidentes en las diferentes carreteras y zonas vulnerables del país.