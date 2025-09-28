Presidente Bukele no asistió a la cumbre de la ONU porque le pareció «poco útil»

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo en sus redes sociales que este año no asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas porque «le pareció poco útil». Sin embargo, destacó que «pueden ver el discurso del año pasado, por si tienen ganas de perder el tiempo como yo lo hice».

Durante su discurso del año pasado, el presidente salvadoreño destacó las mejoras de seguridad en El Salvador y afirmó que las naciones más ricas se están volviendo menos seguras. “Hoy, el mundo está mirando el ejemplo de El Salvador y se pregunta ‘¿cómo un país puede levantarse tan rápido?’ pero tal vez deberían hacerse una pregunta diferente, ‘¿cómo el resto del mundo se está cayendo tan rápido?’”, externó Bukele durante su intervención.

TENSIÓN POLÍTICA EN ASAMBLEA 2025

La 80ª Asamblea General de la ONU de este 2025 estuvo marcada por fuertes tensiones políticas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue recibido con abucheos y con el retiro de varias delegaciones como forma de protesta por la ofensiva militar en Gaza, aunque también recibió aplausos y vítores de parte de otros asistentes. Afuera, manifestantes se concentraron en Times Square para exigir el fin de la guerra.

Otro de los discursos más comentados fue el del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante casi una hora defendió su visión del mundo y atacó a sus opositores internacionales. Se mostró como el principal defensor del «trumpismo sin tapujos», al asegurar que su gobierno había puesto fin a siete guerras y que ese hecho le hacía merecedor del premio Nobel de la Paz.