Huracán Humberto sube a categoría 5 y avanza hacia el Caribe

El huracán Humberto se intensificó el sábado (27.09.2025) hasta a alcanzar la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El sistema se encontraba a unos 560 kilómetros al noreste de las islas de Sotavento del norte y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 17 km/h.

Humberto podría producir olas y corrientes de resaca peligrosas en las islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y las Bermudas durante el fin de semana, dijeron los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional en Puerto Rico emitió un aviso para embarcaciones pequeñas, instando a la población a permanecer en tierra y evitar viajes innecesarios, ya que se espera que el sábado las olas provocadas por Humberto alcancen unos 2 metros en aguas del Atlántico.