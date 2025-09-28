Motociclistas borrachos intentaron huir de la policía pero se cayeron

Dos hombres que se conducían en motocicleta fueron detenidos en el sector de la calle al lago de Coatepeque, Santa Ana Este, luego de no atender la señal de alto realizada por un equipo policial.

Según el informe, los sujetos intentaron huir, pero perdieron el control, resbalaron y fueron alcanzados por la patrulla. Durante la intervención, ambos mostraron una actitud agresiva contra los agentes.

Las pruebas de alcoholemia confirmaron que Dennis Adalberto Rojas Zaldaña, de 25 años, quien conducía la motocicleta, registraba 165° de alcohol; mientras que su acompañante, Christian Antonio Rivera Vásquez, de 25 años, presentaba 118°.

Las autoridades informaron que ambos serán remitidos por el delito de resistencia. Además, a Rojas Zaldaña se le suma el delito de conducción peligrosa por manejar en estado de ebriedad.