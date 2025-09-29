Capturan a presunto responsable de un homicidio

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales que se capturó a Henry Bladimir Guandique Jiménez, de 27 años a quien supuestamente se le atribuye un homicidio reportado en Apopa.

Reportamos un homicidio en Apopa, San Salvador Oeste.



La víctima es un hombre de 24 años de edad, quien tiene lesiones causadas por una botella en diferentes partes del cuerpo.



Las investigaciones revelan que el hombre estuvo bebiendo alcohol con unos sujetos.



Estamos… — PNC El Salvador (@PNCSV) September 29, 2025

La Policía detalló que la victima era pareja del detenido, el cual fue atacado luego de una discusión por una infidelidad.

«Este sujeto era la pareja de la víctima, andaba bebiendo y comenzaron una discusión por una infidelidad, Guandique Jiménez lo atacó con una botella de vidrio causándole la muerte», dijo la PNC.