Capturan a presunto responsable de un homicidio

Por
Dennis Leiva
-

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales que se capturó a Henry Bladimir Guandique Jiménez, de 27 años a quien supuestamente se le atribuye un homicidio reportado en Apopa.

La Policía detalló que la victima era pareja del detenido, el cual fue atacado luego de una discusión por una infidelidad.

«Este sujeto era la pareja de la víctima, andaba bebiendo y comenzaron una discusión por una infidelidad, Guandique Jiménez lo atacó con una botella de vidrio causándole la muerte», dijo la PNC.

