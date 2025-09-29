Prevén lluvias y tormentas en varios puntos del país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), anunció que en el territorio salvadoreño habrán lluvias y tormentas en diferentes puntos acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

«El ambiente estará caluroso en el día y fresco en la noche y madrugada», mencionó la Cartera de Medio Ambiente.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, para la tarde habrá lluvias en la franja volcánica y cadena montañosa norte.

Mientras que para la noche se esperan lluvias en la zona norte y cadena volcánica.