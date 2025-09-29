Fallece Catalino Miranda por complicaciones de salud

El empresario de transporte, Catalino Miranda, falleció este 29 de septiembre 4:45 de esta madrugada en un hospital privado tras complicaciones de salud, según confirmaron los familiares.

Desde el 4 de septiembre, Catalino Miranda permanecía hospitalizado, debido a un cáncer que le afectaba su salud, al conseguir medidas sustitutivas a su detención.

Además, los familiares confirmaron que el empresario de transporte será velado a puerta cerrada, aparte de enterrarlo el mismo día, por el deterioro del cuerpo

Catalino Miranda fue detenido el 12 de marzo de 2022 en la noche, por incrementar ilegalmente el pasaje en las rutas 42 y 152, de su empresa Acostes de R.L., y por obstruir la vía pública con sus microbuses.