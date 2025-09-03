Autorizan medidas sustitutivas para Catalino Miranda 

Durante una audiencia desarrollada este miércoles, el transportista, Catalino Miranda recibió medidas sustitutivas debido al grave estado de salud que se encuentra de acuerdo con las declaraciones de su abogado, Rolando Aparicio.

“Más que todo son cuestiones humanitarias, el señor Miranda ya está en una fase terminal, se le están dando cuidados paliativos, el tribunal ha tenido a bien darle medidas sustitutivas a la detención las cuales se hacen efectivas inmediatamente”, indicó el abogado.

Entre las medidas que se le adjudicaron son; medidas migratorias, y la responsabilidad del abogado para informar el estado del transportista.

Este caso fue iniciado en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, ya que la Fiscalía lo señala de ilegalidades en su calidad de representantes legales de Acostes de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L., en un préstamo por un monto de $1,800.000, que se dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles y para liberar 78 autobuses ofrecidos como garantía.