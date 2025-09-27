Trump despliega tropas en Portland contra “terroristas domésticos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la expansión del despliegue militar en Portland, Oregon, contra lo que llama «terroristas domésticos». Autorizó «toda la fuerza, si es necesario» para proteger instalaciones federales, especialmente las oficinas de ICE. Trump justificó la medida en redes sociales, indicando que dirigió al Departamento de Defensa a «proporcionar todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastado por la guerra».

La acción se produce tras la designación oficial de Antifa como organización terrorista doméstica, lo que le da a Trump un marco legal para actuar con mayor contundencia. Desde el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el presidente ha intensificado sus esfuerzos contra lo que califica de «izquierda radical». En verano, ya había desplegado la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles como parte de su estrategia de control de disturbios.

Las protestas frente a las instalaciones de ICE han escalado, con enfrentamientos que han dejado agentes federales heridos y manifestantes acusados de agresión. A inicios de mes, los manifestantes instalaron una guillotina, acción que el Departamento de Seguridad Nacional calificó de «comportamiento desquiciado». Trump describe a Portland como un ejemplo de anarquía y promete medidas contra los «agitadores profesionales».

La intervención federal enfrenta rechazo local. El alcalde de Portland, Keith Wilson, afirmó que su ciudad no solicitó ayuda y defendió que han protegido la libertad de expresión mientras controlan la violencia y daños a la propiedad. La medida refleja la estrategia de Trump de enviar tropas a ciudades donde percibe protestas violentas, extendida también a Chicago y Baltimore.