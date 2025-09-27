Revelan detalles del accidente de Tom Holland en rodaje de Spider-Man

Se revelaron nuevos detalles del accidente que sufrió Tom Holland durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day, lo que obligó a suspender las grabaciones de la cinta por dos semanas.

Un allegado del actor británico explicó al Daily Mail que el incidente ocurrió cuando “se le rompió un cable en una anilla y se golpeó la cabeza”. Aunque inicialmente se habló de una posible conmoción cerebral, la fuente aseguró que “el accidente no fue tan grave como la gente cree”.

El percance sucedió en Leavesden Studios, en Watford, donde incluso una ambulancia tuvo que trasladar al intérprete al hospital para una revisión médica. Actualmente, Holland se encuentra en reposo y recuperándose de manera favorable.

Spider-Man: Brand New Day está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026 y contará con un elenco encabezado por Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Sadie Sink y Mark Ruffalo.