Anuncian restricción de edad en el concierto de Kumbia Kings

La Alcaldía de San Salvador Este, informó por medio de un comunicado que el concierto de Kumbia Kings no se permitirá el ingreso de menores de edad, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Crecer Juntos.

De acuerdo a la comuna de San Salvador Este, la decisión responde a la naturaleza del espectáculo, a la necesidad de resguardar el bienestar de todos los asistentes.

Además con la decisión reiteran el compromiso de brindar a la ciudadanía activiades de sano entretenimiento, siempre bajo un marco de organización responsable y velando por la seguridad de cada persona.

«Agradecemos de antemano la comprensión y colaboración de la población, recordándoles que estas medidas se han tomado pensando en el bienestar colectivo y en el éxito del evento», mencionó la Alcaldía de San Salvador Este.