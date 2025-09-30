MOP anuncia la construcción del primer Metrocable en San Salvador

El Ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, anunció que para octubre iniciará la construcción del primer Metrocable en San Salvador con el objetivo de mejorar el flujo del tráfico en la capital.

«En el caso de El Teleférico o Metrocable, tenemos un contrato con una empresa para desarrollar el primer sistema que va a mejorar el flujo en el sector de Mejicanos», mencionó el titular de Obras Públicas.

Según el funcionario de Obras Públicas, el Metrocable conecta con la Universidad de El Salvador, un tramo del Centro de Gobierno y del Centro Histórico de San Salvador.

«Esperamos que en octubre se comience a ver la obra civil del proyecto. Parte de lo fabricado ya vino al país. Estamos trabajando para que se convierta en una realidad, el proyecto tendrá un plazo de ejecución de 18 meses», dijo Rodríguez.