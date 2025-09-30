Misión Permanente ante la OEA mostrará obra salvadoreña “Surfed Here: The Journey”

la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos mostrará la obra de la artista salvadoreña, Annette Handal, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

“Su arte experimentó un cambio radical cuando descubrió el surf durante sus años universitarios. El ritmo del océano y la naturaleza meditativa del deporte influyeron profundamente en su expresión creativa, infundiendo nueva energía y perspectiva a su obra”, destaca el sitio web oficial de la artista.

La colección que mostrará en OEA se titula “Surfed Here: The Journey”, un relato visual monocromático creado con tinta sobre cartón, que está inspirada en la belleza natural de El Salvador.

“La obra narra la transformación de un surfista que abandona la vida urbana para abrazar el conmovedor reto del surf. Este viaje explora temas de libertad, crecimiento y la profunda conexión entre la naturaleza y el ser”, consigna su portal digital.

La exposición será el próximo miércoles 8 de octubre a la 1:00 de la tarde en la Galería Marcus Garvey.