Mabe presenta las cocinas de lujo «Zafiro Experience»

Olins Kitchen, referente en diseño de cocinas de lujo en El Salvador, en colaboración con Monogram, la marca de electrodomésticos de alto lujo del Grupo mabe, presenta Zafiro Experience, una experiencia exclusiva donde la sofisticación y la tecnología se transforman en vivencia.

Monogram se distingue por su equilibrio único entre diseño sofisticado y alto rendimiento, concebido para quienes buscan la máxima exigencia en la cocina. Sus innovadores productos — cocinas con quemadores de alta capacidad, hornos eléctricos, parrillas y refrigeradores totalmente integrados en ambientes de diseño — fusionan lujo y eficiencia, transformando el corazón del hogar en un espacio de estilo y carácter. Con atributos como cocinas de 48” con doble horno, la avanzada tecnología Advantium, refrigeradores de gran capacidad y lavavajillas con desempeño excepcional en lavado y secado, Monogram eleva cada preparación culinaria a una experiencia precisa, cómoda y verdaderamente refinada.

“El lujo trasciende la apariencia; se experimenta en cada detalle. En Monogram, cada diseño y cada innovación están concebidos para transformar la cocina en un espacio de experiencias únicas, donde tecnología y estilo se fusionan con perfección”, afirmó Ana Morán, Gerente Regional High End CEAM de mabe.

Inspirado en el zafiro, símbolo de permanencia, sofisticación y perfección, Zafiro Experience transporta a los asistentes a un universo donde el diseño de Olins Kitchen y la tecnología de Monogram se convierten en auténticas joyas del hogar. Durante la presentación, los invitados disfrutaron de la fusión de tecnología de vanguardia y gastronomía de alto nivel, despertando los sentidos a través de sabores y aromas que transforman lo cotidiano en una experiencia única e inolvidable.

“El concepto de Zafiro Experience refleja nuestra pasión por crear cocinas que trascienden lo funcional y se convierten en espacios de lujo que se sienten y se comparten. Queremos que cada visitante descubra cómo la excelencia en diseño y tecnología puede transformar lo cotidiano en extraordinario”, comentó Luis Opineda, Director Creativo de Olins & Co.

Zafiro Experience contó con la participación especial del Chef Vincent Boutinaud, Chef Ejecutivo del Hotel Real Intercontinental El Salvador desde 2010, reconocido por su creatividad y dominio de la alta gastronomía. Durante la experiencia, el chef demostró cómo los equipos de lujo de Monogram permiten una cocina precisa, innovadora y de nivel profesional, transformando cada preparación en una obra de arte culinaria que refleja la perfecta integración entre diseño, tecnología y excelencia gastronómica.

Zafiro Experience no solo redefine lo que significa el lujo en la cocina; invita a descubrir un mundo donde diseño, innovación y gastronomía convergen para crear momentos memorables. Cada detalle ha sido concebido para que quienes lo vivan experimenten la perfección en su máxima expresión, transformando lo cotidiano en extraordinario.