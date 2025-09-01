Avon presenta su renovada colección de fragancias Far Away, un homenaje a la diversidad y autenticidad de la mujer moderna 

Avon, marca de belleza reconocida a nivel mundial, presentó en El Salvador la renovada colección de fragancias Far Away, compuesta por cinco aromas sofisticados que combinan innovación olfativa, diseño contemporáneo y un mensaje de empoderamiento femenino. Una propuesta pensada para celebrar cada faceta de la mujer actual y acompañarla en los distintos momentos de su vida.

Desde el lanzamiento de Far Away Original hace 30 años, esta línea de fragancias ha acompañado a millones de mujeres alrededor del mundo. En 2025, vuelve con un diseño moderno y una nueva identidad pensada para celebrar la autenticidad y el poder de elegir quién se quiere ser.

“El relanzamiento de nuestra emblemática línea de fragancias Far Away representa un momento clave para Avon. Con esta colección renovada demostramos nuestra capacidad de innovar, manteniéndonos siempre cercanos a nuestros consumidores. Far Away es el reflejo de cómo respondemos a sus aspiraciones y a las tendencias del mercado, ofreciendo belleza con propósito, accesible y extraordinaria.”, afirmó Yessenia Herrarte, Country Manager de Avon El Salvador.

Far Away representa cincos formas diferentes que representan una personalidad única:

Far Away Original: Elegancia atemporal, con notas de fresia, almizcle de vainilla y 190 flores de jazmín por botella.

Far Away Beyond The Moon: Misterio y glamour, con cereza silvestre, sándalo australiano y la flor Belle de Nuit, de origen sostenible.

Far Away Beyond: Intensidad gourmand, con pera, jazmín y extracto reclado de vainilla de Madagascar.

Far Away Splendoria: Lujo oriental, con ciruela luminosa, gardenia y acorde de oud blanco infusionado con vainilla.

Far Away Glamour: Audacia sofisticada, con brote de grosella negra, flor de azahar y almizcle negro.

Esta renovada colección presenta una línea premium al alcance de todas las mujeres, aprobada por Leaping Bunny, sello internacional que certifica prácticas libres de crueldad animal.

Una marca con propósito transformador

Avon El Salvador ha sido mucho más que belleza: ha constituido una plataforma de crecimiento personal y económico para miles de mujeres. A través de su red de representantes independientes, fomenta el emprendimiento, fortalece el liderazgo y promueve la autonomía, consolidando su promesa de una belleza que inspira y empodera.

“En Avon creemos en el poder de las oportunidades. Durante décadas hemos acompañado a miles de mujeres, brindándoles las herramientas para alcanzar su independencia económica, crecer profesional y personalmente, y convertirse en líderes dentro de sus comunidades. Más que una marca de belleza, somos una plataforma de empoderamiento que inspira a cada mujer a construir su propio camino, alcanzar sus metas y liberar lo extraordinario que hay en ella.”, expresó Yessenia Herrarte.

La nueva colección Far Away ya está disponible en El Salvador exclusivamente a través de representantes Avon o en tiendas físicas.