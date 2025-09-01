La Selecta viaja a Guatemala para su primer duelo de la Eliminatoria Mundialista

La delegación nacional de El Salvador viajó este 1 de septiembre hacia Guatemala, para disputar el primer encuentro en la fase mundial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/ Canadá 2026

La Selecta viajó directamente hacia su hotel de concentración en territorio guatemalteco. Durante su estadía previa al encuentro, la azul y blanco realizará sesiones de entrenamiento y posteriormente el reconocimiento oficial de la cancha en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la Zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

El combinado nacional se enfrentará a su similar guatemalteca, selección que no participaba en la ronda final de una eliminatoria mundialista desde la Hexagonal Final del Mundial de Alemania 2006.

El representativo nacional salió del hotel de concentración en San Salvador, resguardado por una escolta que garantizará su seguridad hasta la frontera. Al ingresar a territorio guatemalteco, la delegación será acompañada por autoridades locales hasta el hotel destinado.

Esta es la nómina oficial de La Selecta: