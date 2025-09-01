Anuncian el concierto “Wingardium Leviosa” de la Orquesta Filarmónica de El Salvador 

Con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva con temática de Harry Potter, La Orquesta Filarmónica de El Salvador (OFES) y el Hotel Hilton San Salvador anuncian el regreso de “Wingardium Leviosa”, un concierto dedicado a la música de la saga cinematográfica.

El concierto será en el Hotel Hilton San Salvador el próximo 14 de septiembre a las 5:00 de la tarde. El espectaculo durará aproximadamente de 1 hora y 15 minutos.

Las entradas ya están disponibles en Smart Ticket: General:$12.00, Preferencial: $15.00, VIP: $20.00

“Este es un concierto para revivir la magia, Harry Potter, es uno de los especiales musicales que más nos pide el público. Disfrutamos la sinergia que se crea entre músicos y asistentes: todos nos vestimos con los uniformes de Hogwarts para vivir las aventuras del joven mago a través de la música”, expresó la Mtra. Alejandra Funes Bustamante, directora titular y fundadora de la OFES.

“Nuestro trabajo artístico busca ofrecer experiencias completas. Capas, varitas, sombreros y familias que disfrutan y se divierten con nosotros. Así son nuestros conciertos”, agregó la Mtra. Funes Bustamante.