Beto Cuevas llega a El Salvador con su gira acústica

El icónico cantautor y ex vocalista de la legendaria banda chilena La Ley, Beto Cuevas, regresa a El Salvador con un espectáculo íntimo y lleno de emociones como parte de su Gira Acústica 2025. La cita será el sábado 1 de noviembre en Salamanca, un escenario que se convertirá en el punto de encuentro para los amantes del rock y el pop latino de todas las generaciones.

Este tour, que ya ha conquistado escenarios en diferentes ciudades de Latinoamérica, ha sido un éxito rotundo con sold out en sus presentaciones, incluyendo un sold out histórico en Tegucigalpa y próximamente Guatemala y Costa Rica, donde miles de fanáticos agotaron todas las entradas semanas antes del show.

En este formato acústico, Beto Cuevas presenta una experiencia única y cercana, interpretando los grandes éxitos de su carrera con La Ley —como El Duelo, Aquí, Mentira y Día Cero— junto con sus temas como solista, en versiones renovadas y cargadas de sentimiento.

Con más de 30 años de trayectoria artística, Beto Cuevas es una de las voces más reconocidas y respetadas de la música en español. Ganador de varios Premios Grammy Latinos, MTV Awards y otros galardones internacionales, ha compartido escenario con artistas de la talla de Shakira, Maná, Miguel Bosé y Juanes. Su estilo y carisma han marcado a generaciones enteras, y su propuesta artística sigue vigente, reinventándose en cada proyecto.

El concierto será el próximo 1 de noviembre de 2025 en Salamanca, Nuevo Cuscatlán a las 8:00 de la noche.

Las entradas están disponibles en Passline.com y las localidades son: Preferencial $45, VIP $75 y Platinum $105