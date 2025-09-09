Capturan a presunto distribuidor de droga en La Paz Oeste 

La Policía Nacional Civil (PNC), informó que se capturó a un hombre identificado como: Christopher Salvador Escamilla Najarro, de 29 años, quien supuestamente traficaba droga en San Luis Talpa, La Paz Oeste.

“En el barrio El Centro, San Luis Talpa, La Paz Oeste, capturamos a Christopher Salvador Escamilla Najarro, de 29 años”, mencionó la Policía Nacional Civil en redes sociales.

Al detenido se le incautó: Una porción grande de marihuana; 4 porciones de cocaína️; 1 picadora metálica️; Dinero en efectivo y 4 celulares.

“Será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico”, dijo la PNC, en redes sociales.