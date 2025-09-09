Henry Romero: «Vamos a luchar hasta el final» 

El jugador de La Selecta, Henry Romero, expreso por medio de redes sociales que pese al resultado de ayer frente a Surinam van a luchar hasta el final, sin perder el objetivo en mente que es clasificar al mundial.

Además, el jugador Cuscatleco agradeció a toda la afición que ayer se convirtieron en uno, y apoyaron a la selección hasta el final.

“Vamos a luchar hasta el final, la ilusión sigue intacta agradecerle a nuestra afición a todo el país que estuvo unido y apoyando hasta el final estamos en deuda”, expresó Henry Romero.

“Pero seguiremos luchando mientras haya posibilidad”, indicó el jugador por medio de redes sociales.