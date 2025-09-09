Entrenador de Surinam denuncia actos de racismo en el partido contra El Salvador 

Por
Dennis Leiva
-

El Director Técnico de Surinam, Stanley Menzo, denunció por medio de una conferencia de prensa que la afición salvadoreña cometió actos de racismo contra la selección suramericana. 

“Nuestros jugadores en ningún momento pelearon con la afición, de hecho ellos estaban agradeciendo a la afición (…) de hecho la afición estaba gritando Negro en contra de mis jugadores”, dijo el DT Menzo en la conferencia de prensa. 

@williamradios

Ante los gritos y palabras por parte de la afición salvadoreña, los jugadores de la selección de Surinam reaccionaron con palabras y gestos obscenos dirigidos a la afición. #LaSelectaSV #ElSalvador #Concacaf #fútbol⚽️ #Eliminatorias2026

♬ sonido original – William Ramírez

Entre los cánticos que se decían eran: «El que no salte negro es» Les gritaban esclavos, negros Le hacían como monos. 

