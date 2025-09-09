Entrenador de Surinam denuncia actos de racismo en el partido contra El Salvador 

El Director Técnico de Surinam, Stanley Menzo, denunció por medio de una conferencia de prensa que la afición salvadoreña cometió actos de racismo contra la selección suramericana.

“Nuestros jugadores en ningún momento pelearon con la afición, de hecho ellos estaban agradeciendo a la afición (…) de hecho la afición estaba gritando Negro en contra de mis jugadores”, dijo el DT Menzo en la conferencia de prensa.

Entre los cánticos que se decían eran: «El que no salte negro es» Les gritaban esclavos, negros Le hacían como monos.