MARN: “Se esperan lluvias y tormentas por la influencia de una Onda Tropical” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que debido por la influencia de una Onda Tropical, se espera la presencia de lluvias y tormentas en el territorio salvadoreño.

“Mañana: cielo nublado con lluvias y chubascos en sectores costeros; antes del mediodía, tormentas en la franja volcánica, zonas central y oriental”, mencionó la Cartera de Medio Ambiente.

El MARN detalló que, por la tarde, habrá chubascos y tormentas en la franja volcánica central y occidental, cadena montañosa, zonas norte y nororiente; al final de la tarde se desplazarán hacia la zona central.

“Noche: lluvias y tormentas en la zona costera y la franja volcánica”, dijo el MARN en redes sociales.