Sofia Paiz consigue medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwangju 

Con el objetivo de poner el nombre de El Salvador en alto, la atleta Sofia Paiz se llevó la presea de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, en Gwangju, República de Corea.

“Sofia Paiz, atleta del Programa Esfuerzo y Gloria, posó orgullosa la medalla de plata conquistada en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, que se lleva a cabo en Gwangju, República de Corea”, indicó el INDES.

Con esta medalla de plata Paiz le dio al tiro con arco de El Salvador la primera medalla mundial individual.

“La presea la obtuvo tras una reñida final ante la mexicana Andrea Becerra, quien se quedó con el oro con puntaje de 147-146″, agregó el INDES por medio de redes sociales.