Natanael Cano anuncia su esperada gira por Latinoamérica

El fenómeno global multiplatino Natanael Cano ha anunciado oficialmente su esperada gira por Latinoamérica, que promete encender los escenarios este mes de noviembre con paradas en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia y El Salvador.

La gira comenzará el 6 de noviembre en la Ciudad de Guatemala y recorrerá Centro y Sudamérica antes de concluir el 15 de noviembre en San Salvador. Es probable que se anuncien más países en una fecha posterior, a medida que la demanda continúa creciendo. A continuación, las fechas completas de la gira.

La gira LATAM dará vida a Porque La Demora, el aclamado y exitoso álbum de Natanael Cano, lanzado el 1 de julio de 2025. Desde su estreno, el proyecto ha recibido elogios masivos por parte de la crítica y los fans, acumulando más de 671 millones de reproducciones combinadas en todas las plataformas. Escucha Porque La Demora aquí.

Tras el éxito del álbum, la superestrella internacional también recibió una nominación a los Premios Juventud 2025 en la categoría de Mejor Fusión Música Mexicana, gracias al himno viral “300 Noches”, una colaboración con la estrella pop hispano-mexicana Belinda. La ceremonia se transmitirá en vivo desde la Ciudad de Panamá el jueves 25 de septiembre a través de Univision.

Recientemente, Natanael lanzó el video oficial de “Perlas Negras”, junto a Gabito Ballesteros y protagonizado por la influencer venezolana Isabella Ladera. El tema se ha convertido en un éxito rotundo, alcanzando el #1 en el Top 50 de Spotify México e ingresando al Top 50 Global en el puesto #31, consolidando aún más el impacto global de Cano.

Con más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 33.1 mil millones de reproducciones globales, Natanael Cano continúa redefiniendo el sonido de la música mexicana para una nueva generación.

FECHAS POR LATINOAMÉRICA: