Condenan 46 años de cárcel por feminicidio agravado en grado de tentativa 

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que Mauro Bernabé Quintanilla recibió 46 años de prisión debido a delitos feminicidio y homicidio en perjuicio de dos víctimas.

“Mauro Bernabé Quintanilla recibió 46 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas”, dijo la FGR en X.

Según las investigaciones, una de las víctimas había terminado la relación sentimental con Quintanilla y decidió irse de la casa. A raíz de eso, él la acosaba constantemente a través de mensajes o llamadas y al no obtener respuestas la iba a buscar hasta la casa en donde vivía.

“Un día, las víctimas se dirigían hacia su vivienda cuando el condenado, a bordo de su vehículo, le salió al encuentro, las atropelló y se dio a la fuga. Ambas tuvieron que ser llevadas de emergencia hasta un centro hospitalario. Una de ellas falleció debido a gravedad de las lesiones que sufrió”, dijo la FGR.